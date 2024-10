Tra Secchia e Panaro: al Mapei si affrontano Sassuolo e Modena

Al Mapei Stadium va in scena il derby tra Sassuolo e Modena: una rivalità che non scalda i tifosi. Grosso a caccia di conferme, Bisoli per la svolta

Vincenzo Bellino Redattore 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 08:01)

Il derby tra Sassuolo e Modena è una sfida tra "cugini" emiliani, separati dai fiumi Secchia e Panaro, che mette in campo il calore della vicinanza geografica più che una storica rivalità. Per i tifosi gialloblù, infatti, il Sassuolo non è mai stato un vero "nemicosportivo": la rapida ascesa dei neroverdi nel calcio italiano è avvenuta solo in tempi recenti, e per molti anni le due squadre si sono incrociate sporadicamente, soprattutto in Coppa Italia di Serie C.

Coppa Italia 15-16, l'unico precedente al Mapei — I precedenti tra Sassuolo e Modena si articolano in tre fasi. La prima, che risale agli anni ’80 fino al 2000, vedeva Sassuolo e Modena affrontarsi principalmente in Coppa Italia di Serie C, con partite giocate al Ricci di Sassuolo. In quel periodo, i neroverdi ottennero una sola vittoria casalinga, mentre Modena portò a casa due successi e un pareggio.

La seconda fase, invece, corrisponde al periodo in Serie B, tra il 2008 e il 2013, quando entrambe le squadre giocavano al Braglia di Modena: dieci sfide complessive, in cui Sassuolo vinse tre volte, Modena due, e ci furono cinque pareggi. Nel periodo di militanza dei neroverdi in massima serie, il derby con i canarini si è disputato una sola volta in Coppa Italia. Nella stagione 2015-2016, l'unico precedente giocato al Mapei, il Sassuolo si impose 2-0 grazie ai gol di Boakye e Floro Flores.

Gli storici doppi ex — Il confronto del Mapei (calcio d'inizio ore 17:15) vedrà in campo diversi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. Tra questi c’è Gregoire Defrel, che ha giocato col Sassuolo in due periodi distinti: dal 2015 al 2017 e poi ancora dal 2019 fino all’estate del 2024, quando ha lasciato la squadra a parametro zero. Altro grande ex del derby tra neroverdi e Modena è Andrea Catellani, ora direttore sportivo del Modena, che ha indossato la maglia del Sassuolo nelle stagioni 2010-11 e 2012-13.

Sassuolo sogna; Modena, serve una svolta — Il Sassuolo sta vivendo un ottimo momento di forma; con sei risultati utili consecutivi (un pareggio e cinque vittorie), compresa la brillante vittoria per 5-2 in trasferta contro il Brescia, la squadra neroverde occupa attualmente la terza posizione in classifica con 18 punti e insegue da vicino Spezia e Pisa, con cui lotta per la vetta.

Dall’altra parte, il Modena è reduce dal quarto pareggio stagionale, un incoraggiante 2-2 casalingo contro il Palermo. La straordinaria rimonta ha evitato alla squadra di Bisoli la quarta sconfitta in campionato, ma non ha contribuito a migliorare la classifica. I canarini hanno una sola lunghezza di vantaggio sulla zona rossa e proveranno ad invertire la rotta nel derby.