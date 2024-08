Disordini derby Reggiana-Parma, denunciati 22 ultras

Gli scontri sono avvenuti nel derby di ritorno della scorsa stagione in B, disputato al Mapei Stadium il 10 maggio. Sono 8 i reggiani coinvolti, i restanti 14 sono parmigiani. Per tutti scatterà il Daspo.

Ventidue denunce da parte della Digos di Reggio Emilia, di cui otto per gli ultras della Reggiana per lancio di petardi, possesso e lancio di oggetti contundenti e travisamento. Questo è quanto emerso dopo i disordini post derby del 10 maggio scorso. Indagini a cui ha preso parte anche la Digos di Parma.

La reazione dei tifosi del Parma

I tifosi del Parma a loro volta, tentarono di scavalcare la recinzione per venire a contatto con i reggiani, lanciando anche dal proprio settore alcuni seggiolini, uno dei quali colpì un Ispettore della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine all’interno del rettangolo di gioco evitò il peggio. Per tutti i predetti il Questore di Reggio Emilia, Giuseppe Maggese, ha avviato il procedimento amministrativo per l’emissione del Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive.