Mantova, dopo una vita riecco il derby con la Reggiana

Il derby in serie B tra emiliani e lombardi torna dopo più di cinquanta anni. L'ultima volta fu giocato nella stagione 1972-1973 e si registrarono due pareggi per (0-0). Quest'anno eccolo alla prima giornata.

Emanuele Giacometti 12 luglio 2024 (modifica il 12 luglio 2024 | 12:59)

La serie B come noto ripartirà sabato 17 agosto. Mercoledì a La Spezia sono stati svelati i calendari, che hanno delineato la nuova stagione. Alla prima giornata tante sfide entusiasmanti: Frosinone-Sampdoria, Brescia-Palermo, Catanzaro-Sassuolo, Salernitana-Cittadella e un derby molto interessante come Reggiana-Mantova. Si giocherà al Città del Tricolore quindi, una partita, che in B, mancava da più di 50 anni.

Mantova, un derby da matricola — Il “classico” per eccellenza sarà Mantova-Reggiana: ben 50 i precedenti tra le due squadre, l’ultimo dei quali risale alla stagione 2016-2017 in C. Curiosamente, le due compagini non si sono mai affrontate durante l’ultima esperienza del Mantova in B (2005-2010), visto che la Reggiana era in serie C. Quindi, l’ultimo incrocio con gli emiliani nella serie cadetta, risale addirittura al 1972-1973. Sia all'andata che al ritornò terminò 0-0.

Il commento del direttore tecnico del Mantova Botturi — Il Mantova sarà la matricola del campionato insieme a Cesena e Juve Stabia. Dopo il sorteggio dei calendari, c'è stato il commento del direttore dei virgiliani Botturi: “Noi guardiamo tutte dal basso verso l’alto. Premesso ciò, devo dire che è bello partire così, col botto. Quello con la Reggiana è un derby che esalta i tifosi e ci permetterà subito di capire quanto valiamo. Non ci metteremo molto ad entrare nel clima della B”.

“Penso sia prematuro parlare della stagione. L’obiettivo numero uno, in questa prima fase, è trovare il giusto equilibrio che ci ha contraddistinti lo scorso anno. I ragazzi dovranno ritrovare quelle vibrazioni tra di loro che ci hanno permesso di avere un gruppo formidabile”.

Mantova, campagna abbonamenti a gonfie vele — Sarà stato il calendario, che ha riservato il derby in casa della Reggiana alla prima giornata. Oppure l’entusiasmo per una serie B riconquistata dopo 14 anni. Sta di fatto, che a Mantova, sale la febbre per il campionato, che partirà tra poco più di un mese. E un dato su tutti lo dimostra: gli abbonati sono già più di 1.000. Per la precisione 1.150. Mantova ha voglia di calcio e di tornare protagonista anche nel campionato cadetto e a quanto pare, visto il trend dei primi giorni, risponderà presente.