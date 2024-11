Reggiana-Sassuolo, William Viali: “Vogliamo fare qualcosa di straordinario”

Giornata di vigilia anche per la Reggiana, in conferenza stampa l'allenatore William Viali ha presentato il derby emiliano contro il Sassuolo, in programma venerdì sera al Mapei Stadium

L'allenatore della ReggianaWilliam Viali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby emiliano contro il Sassuolo. Secondo derby di fila per il tecnico granata, reduce dall'1-1 dell'Orogel Stadium contro il Cesena, tra l'altro sua ex squadra.

SITUAZIONE INFORTUNI - "Lucchesi sta cercando di recuperare, ha una gestione diversa rispetto agli altri. Per il resto recuperiamo Okwonkwo, Cigarini è ancora ai box e Rozzio sapete meglio di me".

LA REGGIANA SFIDA LA CAPOLISTA - "Partita particolare per tutta la città, c'è grande stimolo. L'abbiamo preparata con tutte le altre, ovviamente la difficoltà sarà maggiore perchè affrontiamo una squadra di livello. Vogliamo fare una partita gagliarda".

STRATEGIA GARA - "Non è questione di andarli a prendere alti o di aspettarli nella propria metà campo. La differenza la faranno l'atteggiamento e l'attenzione. Serve una prestazione pulita, concentrata, precisa".

L'ATTESA DEI TIFOSI - "Ci sono tutti gli ingredienti affinchè la gara sia diversa dalle altre. Non c'è mai stata una sfida tra queste due squadre in questo stadio, una delle due viene da una città diversa. C'è grande curiosità perchè è una partita particolare".

CRESCITA - "Se avessimo vinto almeno una partita nelle ultime tre, saremmo stati perfetti. Veniamo da tre pareggi, tre pareggi diversi Bari, Catanzaro e Cesena, ma accomunati dal fatto che in tutte e tre le gare, la squadra ha saputo soffrire, ma ha anche creato le occasioni per vincere la partita. La squadra sta dimostrando grandi punti di crescita".

BERARDI - "Il mio percorso da allenatore mi ha insegnato che più un giocatore gioca ad alto livello, più è completo. Sono convinto che quando gioca le partite, le gioca come se fossero una finale di un Europeo. I giocatori di top livello lo sono in tutto, anche negli atteggiamenti. Domenica contro la Salernitana fa una doppia pressione a 20 metri dalla propria porta, conquista la rimessa laterale e l'azione successiva arriva il gol dell'1-0. È complicato giocarci contro perchè non è solo qualitativo, è dentro al campionato come tutta la squadra".

DAVIDE CONTRO GOLIA - "Il sale di questo sport è proprio questo. Giocare queste sfide complicate, provare a regalare ai nostri tifosi, alla gente che domani verrà allo stadio un'impresa, qualcosa di straordinario in grado di esaltare. Noi arriveremo allo stadio con questo spirito qui".