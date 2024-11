Thorstvedt e Mulattieri spengono i sogni di gloria della Reggiana: in conferenza stampa mister William Viali applaude ugualmente i suoi per l'ottima prestazione fornita contro il Sassuolo

Un grande primo tempo, tante occasioni da gol non capitalizzate e alla fine una punizione fin troppo severa per quanto mostrato in campo. La Reggianaesce dal Mapei Stadium con le ossa rotte, il Sassuolo si impone 2-0, ma con la consapevolezza di aver disputato una grande prestazione, come sottolineato da mister Viali in conferenza stampa: "Volevamo fare una partita gagliarda e abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione. La squadra se l’è giocata ad armi pari contro un avversario più forte. Purtroppo il risultato lascia l’amaro in bocca“.