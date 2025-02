Derby di Yokohama, finisce 0-0 tra Marinos e Fulie

Derby di Yokohama, finisce 0-0 la stracittadina giapponese tra Marinos e Fulie: meglio i padroni di casa ai punti, ma gli ospiti resistono fino al triplice fischio

Vincenzo Bellino Redattore 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 15:04)

Volendo utilizzare le parole della vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, nel derby di Yokohama a trionfare è stata la noia. Nè i Marinos, nè i Fulie sono stati in grado di far breccia tra le maglie delle rispettive difese: un punto a testa, i padroni di casa rimandano l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, gli ospiti salgono a quota quattro punti.

Derby di Yokohama: reti inviolate al 45' — La prima occasione è per i Yokohama Marinos, al 17' Daiya Tono riceve in area, si accentra e incrocia sul secondo palo, ma la conclusione del classe 1999 finisce di pochissimo sul fondo, graziando così l'estremo difensore Ichikawa. La risposta degli ospiti non si fa attendere e arriva poco prima della mezz'ora; azione manovrata e costruita dal basso, Sakuraga premia il movimento di Joao Paulo, entrato nelle fasi iniziali del match al posto dell'infortunato Suzuki, ma il sinistro del brasiliano, troppo defilato, è largo e termina a lato.

Al 37' ancora protagonisti i padroni di casa con un tentativo da fuori di capitan Anderson Fernandes, conclusione debole che Ichikawa blocca a terra. L'ultimo highlights del primo regala probabilmente l'occasione più ghiotta della prima frazione di gioco: Joao Paulo sfonda a destra e mette in mezzo un filtrante che manda in crisi la retroguardia dei Marinos, il pallone carambola sui piedi di Sakuraga che da zero metri spedisce alle stelle.

Meglio i Fulie nella ripresa, ma è 0-0 — La ripresa si apre esattamente come si era chiuso il primo tempo, con lo Yokohama Fc in attacco: al 54' sugli sviluppi di un corner, Shimbo raccoglie una deviazione di Sakuraga e calcia verso la porta, ma la conclusione non impensierisce Ilgyu Park che è decisivo allo scoccare dell'ora di gioco su un'incursione di Arai e al 69' con un'uscita che impedisce a Sakuraga di colpire a rete di testa da buona posizione. Nel finale c'è spazio anche per un ultimo tentativo dei Marinos che sfiorano il colpo gobbo con il neo-entrato Jean Claude che costringe Ichikawa ad una parata plastica, più per i fotografi che per la pericolosità dell'occasione creata dal calciatore togolese.

