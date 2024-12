Holt al 94′ decide il New Firm: il Dundee United supera 1-0 l’Aberdeen

Il Dundee United trionfa nel New Firm: la squadra di Jim Godwin supera di misura 1-0 l'Aberdeen grazie ad un gol allo scadere di Holt

Vincenzo Bellino Redattore 29 dicembre - 22:39

Nonostante i sei punti di distacco in classifica, il Dundee United domina in lungo e in largo l'Aberdeen nel New Firm. L'1-0 finale, siglato da un guizzo di Kevin Holt è stato quasi un affare per la compagine ospite che nell'arco dei 90' ha faticato a creare particolari grattacapi alla formazione di Jim Godwin, brava a mantener vive le speranze di vittoria fino all'ultimo. Un successo pesante per i Terrors che si portano a -3 dal 3° posto, occupato proprio dall'Aberdeen.

Mitov salva l'Aberdeen al 45' — Il Dundee United parte forte, sfiorando il gol già al 3' minuto con Middleton, ma l'Aberdeen risponde con una grande occasione di Sokler, neutralizzata da Walton. Alla mezz'ora i padroni di casa ottengono un calcio di rigore, concesso per un fallo di mano in area avversaria, ma la gioia per l'episodio favorevole dura poco poichè il direttore di gara, richiamato dal Var, corregge la propria decisione. Il penalty annullato non scalfisce i Terrors che nel finale di primo tempo si rendono ancora una volta pericolosi con due conclusioni di Middleton e Trapanovski, ma l'estremo difensore degli ospiti Mitov conserva lo 0-0 al duplice fischio.

Holt regala il New Firm al Dundee United — La ripresa si apre con ritmi più bassi rispetto al primo tempo, ma il copione è lo stesso col Dundee United che mantiene il controllo del gioco. Al 56' Kevin Holt tenta di sorprendere Mitov con una punizione dalla propria metà campo, sfruttando il vento a favore, ma il pallone si spegne sopra la traversa. L'Aberdeen prova a reagire con due conclusioni in rapida successione con Kevin Nisbet e Nicky Devlin, entrambe però neutralizzate dalla difesa avversaria.

Dall'altra parte, i padroni di casa non mollano: Kristijan Trapanovski si rende pericoloso con un tiro deviato di poco a lato, mentre Sam Dalby ci prova di testa, trovando però un'altra grande parata di Dimitar Mitov, protagonista assoluto tra i pali. La pressione del Dundee si intensifica nei minuti finali e in pieno recupero una lunga rimessa laterale di Will Ferry pesca in area Kevin Holt, che svetta più in alto di tutti e insacca di testa il gol decisivo, mandando in estasi i 10.000 tifosi presenti a Tannadice Park.