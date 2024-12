Il "New Firm" tra Dundee United e Aberdeen, valevole per il ventesimo turno della Premiership scozzese, andrà in scena domenica 29 dicembre: ecco dove seguire il match in diretta LIVE

Sergio Pace Redattore 29 dicembre - 10:30

Domenica 29 dicembre, con fischio d'inizio alle 18:15 ore italiane, al Tannadice Park andrà in scena il "New Firm" tra Dundee United e Aberdeen. Una sfida d'alta quota in Premiership scozzese, con i Terrors di Jim Goodwin quarti con 28 punti a sei punti di distacco proprio dall'Aberdeen terzo. Dall'altra parte i Dons, dopo un inizio di stagione folgorante - sette vittorie nelle prime sette giornate, complessivamente dieci nelle prime undici - da fine novembre hanno lasciato parecchi punti per strada.

L'Aberdeen di Jimmy Thelin infatti, è reduce da 3 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 6 partite. Pape Habib Gueye (capocannoniere dei Dons con 5 reti) e compagni attualmente stazionano al terzo posto con 34 punti, appena scavalcati dai Rangers. Negli ultimi 20 precedenti tra le due squadre il Dundee United si è imposto in 7 occasioni, mentre l'Aberdeen ha ottenuto 10 successi. Tre, invece, le partite che si sono concluse con un pareggio.

Aberdeen e Dundee United sono i club di due delle quattro città più popolose della Scozia (rispettivamente terza e quarta città più popolosa). Le due squadre si trovano sulla costa orientale della Scozia e distano 65 miglia. Tradizionalmente quello tra Dundee United e Aberdeen non è un vero e proprio derby. Solo negli anni '80 la sfida tra Terriers e Dons veniva considerato un derby del nord-est della Scozia, il "New Firm". Tenuto fuori l'Old Firm tra Celtic e Rangers Glasgow, il derby scozzese più famoso e di maggior successo, Dundee United e Aberdeen hanno comunque dato vita ad una sfida appassionante nel corso degli anni.

Dundee United-Aberdeen, dove vedere il match in TV e in diretta streaming — La sfida tra Dundee United e Aberdeen è valevole per il ventesimo turno della Premiership scozzese. Fischio d'inizio alle 18:15 ore italiane al Tannadice Park di Dundee domenica 29 dicembre. In Italia nessuna emittente ha acquistato i diritti per la trasmissione del campionato scozzese in diretta TV.

Dundee United-Aberdeen, pertanto, non sarà visibile nel territorio italiano. Per lo stesso motivo il "New Firm" tra Dundee United e Aberdeen non verrà trasmesso in Italia anche per lo streaming. Il match potrà essere seguito in tempo reale tramite le pagine ufficiali e social dei due club, oppure in streaming tramite gli operatori di scommesse.