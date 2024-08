Il Dundee derby (tra gli stadi più vicini al mondo) torna dopo 848 giorni ed è pari

Il derby di Dundee è tornato ed ma finisce come l'ultima volta. 2-2 è nella stracittadina (tra United e FC) e nessuno conquista i primi tre punti nella giornata inaugurale di Scottish Premiership. In Scozia non c'è solo l'Old Firm o il derby di Edimburgo ma anche questa sfida molto particolare. Basti pensare che il fascino del derby di Dundee è tutto nella vicinanza dei due stadi. Il Tannadice Park e il Dens Park sono separati da soli 183 metri.

Lo United è sceso in campo mostrando ai rivali il trofeo (avendo vinto il campionato di Championship nella scorsa stagione). Questo è sintomo di come, nonostante la rivalità più accesa per il Dundee Utd sia con l'Aberdeen nel New Firm, sia tornato un match meno ricorrente ma molto sentito. Il primo derby di Dundee risale al 1925, mentre la stracittadina mancava da 848 giorni, ossia dal 9 aprile 2022. All'epoca si giocava sempre al Tannadice Park ma finì 2-2, come in questa occasione. In totale sono stati giocati 174 stracittadine, con 82 vittorie dello United, 48 vittorie del Dundee e 44 pareggi.