“The New Firm”: Dundee ed Aberdeen, domenica 29 sfida ad alta quota

Michele Bellame Redattore 28 dicembre 2024 (modifica il 28 dicembre 2024 | 20:46)

Sarà in programma per le 18.15 del 29 dicembre, l'ultima domenica dell'anno, l'ultima partita dell'anno. Di fronte, rispettivamente quinta e terza classificata, Aberdeen e Dundee United. La sfida fra le due squadre va in contrapposizione al più famoso e prestigioso "The Old Firm", fra Rangers e Celtic, ed alla sfida extra calcistica fra Hearts e Hibernian.

Nel complesso, le due squadre si sono affrontate 246 volte, con l'Aberdeen che ha vinto 98 partite contro le 79 del Dundee United. L'Aberdeen ha ottenuto più vittorie in campionato e in Scottish Cup, mentre il Dundee United ha vinto più partite di League Cup tra le due.

Le Origini del "New Firm" Il termine "The New Firm" è stato coniato negli anni '80 per descrivere la rivalità tra i club di calcio scozzesi Aberdeen e Dundee United, situati entrambi sulla costa orientale della Scozia, nelle rispettive terza e quarta città più popolose. Sebbene non sia tradizionalmente considerato un derby, con le due squadre separate da 105 chilometri, il confronto è stato visto come un derby del nord-est della Scozia, tra le due squadre più vincenti fuori dall'Old Firm negli anni '80.

Gli Anni '80: L'Ascesa di Aberdeen e Dundee United Il termine "New Firm" ha preso piede negli anni '80, quando entrambe le squadre sfidavano l'Old Firm per i trofei nazionali. Il termine è stato utilizzato da giornali come Evening Times e The Glasgow Herald. Nonostante l'Old Firm fosse la sfida dominante nel calcio scozzese, negli anni '80 sia l'Aberdeen che il Dundee United sono riuscite a tenere testa ai rivali storici, battendoli regolarmente sia in casa che fuori e conquistando numerosi trofei.

Nonostante la reciproca competitività, in particolare negli anni '80, è sorprendente che l'unica grande finale disputata tra le due squadre sia stata quella della Scottish League Cup 1979-80, vinta dal Dundee United al ritorno al Dens Park, a seguito di un pareggio a Glasgow.

Negli anni '80, l'Aberdeen ha vinto tre volte la Scottish Premier Division, quattro volte la Scottish Cup, due volte la Scottish League Cup, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa europea. Sicuramente quello degli anni '80, è stato il periodo di massimo splendore per I Dandies. Nello stesso periodo, il Dundee United ha vinto una volta la Scottish Premier Division e due volte la Scottish League Cup, arrivando anche in finale di Scottish Cup quattro volte, nella finale della Coppa UEFA del 1987 e in semifinale nella Coppa dei Campioni 1983-84. Non solo l'Old Firm non dominava più la corsa al titolo, ma tra il 1983 e il 1985 il titolo di campione di Scozia è andato alternativamente all'Aberdeen o al Dundee United, segnando così il predominio di due squadre diverse per la prima volta.

Gli Anni '90: Declino e Lotta per la Salvezza Il successo delle due squadre è stato più limitato negli anni '90, per entrambe le squadre, che hanno continuato a stare sulla cresta dell'onda per pochi anni. Infatti, nella stagione 1994-95, entrambe le squadre si sono trovate coinvolte nella lotta per la salvezza: al termine di quell'anno, il Dundee United retrocesse. Il periodo roseo degli anni '80 è ormai alle, e nessuna delle due squadre riuscì a reggere le sfide con le rivali dell'Old Firm. L'ultimo titolo di campione di Scozia per una squadra non appartenente all'Old Firm risale al 1984-85, quando l'Aberdeen vinse il campionato.

Dal 2010 a Oggi: Destini Contrapposti Sebbene l'Aberdeen vinse la Scottish League Cup nel 1995 e il Dundee United la Scottish Cup nel 2010, nessuna delle due squadre è riuscita a sfidare con costanza i Rangers e il Celtic. Dal 2010, le fortune delle due squadre si sono divise. L'Aberdeen ha approfittato del crollo dei Rangers, vincendo la Scottish League Cup nel 2014 e arrivando seconda dietro al Celtic per quattro anni consecutivi tra il 2014-15 e il 2017-18, nonostante abbia perso tre finali di coppa contro il Celtic. Nel frattempo, il Dundee United è stato retrocesso dalla massima serie nel 2016, dopo aver perso la finale di Scottish Cup nel 2014 contro il St Johnstone.