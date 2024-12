Empoli, D’Aversa: “Stasera abbiamo scritto una pagina di storia del club”

Serata fantastica per l'Empoli di D'Aversa che batte la Fiorentina a domicilio ai calci di rigore e la elimina dalla Coppa Italia

Vincenzo Bellino Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 01:06)

Tra Roberto D'Aversa e lo Stadio Artemio Franchi c'è un legame affettivo nascosto. Nella stagione 2016-2017, nell'impianto sportivo gigliato, superò prima il Pordenone in semifinale, poi l'Alessandria in finale, conquistando la promozione in Serie B alla guida del Parma. Sempre sulla panchina crociata, nelle successive tre gare di Serie A, non ha mai perso contro la Fiorentina in trasferta (una vittoria e due pareggi); imbattuto anche col Lecce (2023-2024), ko solo con la Sampdoria (2021-2022).

Questa sera il trend positivo è stato confermato grazie al successo ai calci di rigore contro la Viola, che ha regalato all'Empoli la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico degli azzurri, intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio, si è complimentato con la squadra, per l'impresa realizzata: "Abbiamo battuto i rigori sotto la curva della Fiorentina come da richieste di Lega, la serata rimarrà nella storia del nostro club".

TANTI GIOVANI DAL 1' - "Quando ho visto la formazione ho detto ai miei ragazzi che ero positivo misurarsi con loro. Per Ekong lo era misurarsi con Dodo: era stimolante. Vedendo le due rose sfido a prevedere un verdetto così. Solo merito dei ragazzi. Marianucci è un giocatore che, ogni volta che viene chiamato in causa, risponde presente. Fin dal primo giorno di ritiro sta dimostrando che le gerarchie possono cambiare, e mi auguro che continui su questa strada, perché significherà che sta facendo bene. Lo stesso vale per Ekong, che merita grandi elogi per il suo rendimento. Complimenti a entrambi".

UN PENSIERO PER BOVE - "Sì. Concedetemi di salutare Bove, che ieri abbiamo salutato. Vederlo ci ha fatto piacere, così come i genitori e la fidanzata. Attraversano un momento delicato e lo dico in rappresentanza dell'Empoli ma come padre di famiglia".