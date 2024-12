Cluj ko nel derby: l’Universitatea vince 3-2 e vola in testa alla classifica

Un derby emozionante, al cardiopalma, ricco di rimonte e colpi di scena. Il Cluj va al riposo sull'1-0, ma nella ripresa l'Universitatea rimonta, sale 3-1, subisce il 3-2 nel finale, resiste, vince la stracittadina e vola in testa alla classifica

Vincenzo Bellino Redattore 9 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 21:52)

Dopo tre sconfitte di fila, l'Universitatea ritrova il sorriso nel derby di Cluj. La squadra di Ioan Sabău, sotto 1-0 al 45', rimonta il CFR Cluj nella ripresa e si impone 3-2; un successo che vale doppio visto che i padroni di casa, non solo superano in classifica i rivali storici, ma agganciano anche la Steaua Bucarest in vetta.

Munteanu illude il Cluj — Pronti, via e l'Universitatea sfiora subito il gol del vantaggio al 7' con una conclusione dal limite di Nistor che Hendrich devia in angolo. Poco dopo i padroni di casa sbloccano l'incontro con Masoero, ma la rete del centrale difensivo viene annullata per fuorigioco. Al 14' sono ancora i bianconeri a flirtare con la rete del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Blănuță che esce di poco sulla destra. Nonostante le numerose occasioni e il possesso palla favorevole, al calar del primo tempo è il CFR Cluj a trovare l'1-0. Il direttore di gara concede un calcio di rigore alla squadra di Petrescu, per una gomitata di Bic ai danni di Păun, e dagli undici metri Munteanu prima si fa respingere il penalty da Gertmonas, poi realizza sulla ribattuta.

Universitatea, la rimonta è servita — Nonostante lo svantaggio a tempo scaduto, nella ripresa l'Universitatea rientra in campo più determinata che mai e nel giro di 20' ribalta l'incontro a proprio favore. Al 51' Masoero si riprende ciò che gli era stato tolto nel primo tempo; sugli sviluppi di un calcio di punizione il difensore argentino, lasciato completamente libero dalla difesa del CFR Cluj, pareggia con un colpo di testa da zero metri. Poco dopo, al 58', il centrale sudamericano si ripete, sfruttando un'ottima sponda di Blănuță, su cross di Nistor, e realizzando la sua doppietta personale con un comodo tap-in, a porta completamente sguarnita. Al 69' Blănuță si mette in proprio e cala il tris: lanciato in profondità il n°77 moldavo infila Hindrich con un preciso rasoterra che passa attraverso le gambe dell'estremo difensore del CFR Cluj.

Nel finale c'è spazio anche per il 3-2 degli ospiti che accorciano all'83' con Postolachi, ma la reazione è tardiva e il punteggio non cambia più fino al triplice fischio. Dopo il 3-2 dell'andata, l'Universitatea concede il bis anche nel derby di ritorno, ritrova il successo dopo tre stop di fila, torna a vincere una stracittadina in casa dopo nove anni (l'ultima risaliva al 2015) e aggancia la Steaua Bucarest in vetta alla classifica a quota 33 punti.