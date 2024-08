Popescu decide il derby di Cluj: l’Universitatea vince 3-2

L'Universitatea si impone 3-2 in trasferta nel derby di Cluj contro il CFR e condanna i padroni di casa alla 2ª sconfitta stagionale

Nel big-match della 4ª giornata di SuperLiga României (Serie A rumena) l' Universitatea si impone 3-2 nel derby contro il Cluj . Gli ospiti chiudono in svantaggio la prima frazione di gioco, ribaltano tutto nella ripresa, subiscono il 2-2 della squadra di casa ma a 13' dal termine trovano il guizzo vincente con Popescu .

Il vantaggio dei padroni di casa del Cluj è un gol di pregevole fattura. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Postolachi anticipa i difensori dell' Universitatea e di testa serve Paun che in rovesciata spedisce il pallone all'incrocio dei pali. La rete del centrocampista del CFR illude il Cluj che nella ripresa si scioglie sotto i colpi dell' Universitatea .

Gli ospiti in 10' mettono a segno un uno-due terrificante che ribalta l'incontro. Al 59' Masoero si fa trovare al posto giusto al momento giusto e con un preciso colpo di testa, sfrutta un cross ben eseguito da Nistor , pareggiando i conti. Al 69' l'Universitatea mette la testa avanti con Nistor che realizza il penalty, assegnato per fallo di mano di Ilie sulla conclusione di Blanuta .

Popescu decide il derby di Cluj

Nel finale l'Universitatea trova il colpo del ko con Popescu che al 77' su una pennellata di Bic si esibisce in una splendida sforbiciata che il portiere del Cluj non riesce a trattenere. È il gol che decide il derby e regala tre punti pesanti alla formazione ospite che dopo quattro giornate non conosce la parola sconfitta, a differenza della squadra di casa che incassa il 2° ko di fila dopo quello della scorsa settimana contro l'Universitatea Craiova.