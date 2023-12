Lacrimogeni allo stadio: scontri al derby di Cluj vinto da Andrea Mandorlini

Il CFR Cluj si impone 4-0 nel derby e torna alla vittoria, ma è stata una serata ad alta tensione. Prima la marcia degli ultras CFR Cluj verso lo stadio, poi gli scontri con i gendarmi e quindi i fumogeni in campo...

Dopo una crisi durata due mesi, con ben 8 partite senza vittorie, CFR Cluj di Andrea Mandorlini è tornato ad assaporare i 3 punti. Proprio nel derby contro l'Universitatea Cluj: 4-0 il risultato finale, con Tachtsidis e compagni che tornano in seconda posizione, alle spalle dell'FCSB.

Era noto già alla vigilia che a partita allo stadio "Dr. Constantin Rădulescu" era ad alto grado di rischio. Proprio per questo motivo le autorità locali hanno deciso di adottare ulteriori misure volte a garantire l'ordine e la disciplina sia all'interno che all'esterno dell'arena, prima e dopo la fine del derby di Cluj, schierando oltre 300 gendarmi.

Ci sono stati scontri fuori dallo stadio e proprio per questo i gendarmi si sono piazzati davanti alla curva degli ultras padroni di casa del CFR Cluj per controllare ogni altro possibile focolaio. Ma durante la gara sono piovuti comunque fumogeni in campo...