Girandola di gol nel derby di Cluj: alla fine vince Andrea Mandorlini

L'Universitatea Cluj ha disputato un ottimo primo tempo, mentre il Cfr Cluj di Andrea Mandorlini ha puntato soprattutto sul portiere Răzvan Sava. L'Universitatea apre con Ianis Stoica al 10', in vantaggio dopo un passaggio ricevuto, in area, da Oancea. I Red Caps raddoppiano al 39', quando Chipciu penetra, che regala un assist a Ianis Stoica, e lui realizza il raddoppio.

A fine primo tempo, gol di Otele ha segnato per il CFR, 2-1 per l'Universitatea

La seconda parte ha mostrato l'altro volto dei giocatori allenati da Mandorlini. Al 56', Otele tira sulla traversa, la palla colpisce la linea di porta e l'altra traversa rimbalza poi in campo da dove Avounou manda in rete.

Dopo tre minuti Otele è arrivato da solo davanti al portiere Iliev, ma senza riuscire a segnare. Al 68', Ajeti segna su passaggio di Otele e il CFR passa in vantaggio, 3-2.

Dan Nistor ha pareggiato dal dischetto, al 78', dopo che Ianis Stoica ha subito un fallo in area da Kresic, ma il CFR ha segnato il 4-3 all'82', con Jefte Betancor. Anche se la partita ha avuto un lunghissimo recupero di 14 minuti, l'Universitatea non è riuscita a pareggiare e il CFR ha vinto 4–3. Alla sesta giornata del campionato rumeno, Cluj quarto con 10 punti ma con una gara da recuperare, U Cluj invece al 12esimo posto con 6 punti in 6 gare giocate.