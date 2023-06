Cluj, arriva e lo chiamano “Mandolino”: per Mandorlini il primo derby è con gli sfottò…

Il tecnico 62enne Andrea Mandorlini è stato ufficialmente come allenatore del Cluj, dove era già stato più di dieci anni fa: "Sono contento di essere tornato al CFR, a casa. Conosco e amo Cluj, in Romania. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro. So che ci sono buone squadre in campionato, Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova, e il nostro obiettivo è lottare per il titolo".