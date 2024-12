Universitatea, il CFR Cluj è un tabù: ultima vittoria in casa nel 2015

L'Universitatea ospita il CFR nel derby di Cluj, tuttavia i precedenti non sorridono alla squadra di Sabău: ultima vittoria in casa nel 2015

Vincenzo Bellino Redattore 9 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 14:42)

Il derby di Cluj promette scintille. La sfida è cruciale per entrambe: l'Universitatea, quarta in classifica, punta al sorpasso sugli ospiti per agguantare il terzo posto; il CFR cerca i tre punti per avvicinarsi alla vetta occupata dalla Steaua Bucarest. I padroni di casa vivono un momento difficile, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno rallentato la brillante partenza stagionale, che li aveva visti al comando della Superliga romena. Inoltre, l'Universitatea non batte il CFR in casa dal 2015, un digiuno lungo 9 anni. Tuttavia, c'è un precedente incoraggiante per la squadra di Sabău: nella partita d'andata, i bianconeri hanno violato il campo del CFR con una vittoria spettacolare per 3-2.

Universitatea-CFR Cluj, i precedenti — I precedenti casalinghi contro il CFR Clujnon sorridono all'Universitatea che dalla stagione 2007- 2008 ad oggi, in dodici partite tra campionato e Coppa di Romania, si è imposta una sola volta, a fronte di 5 sconfitte e 6 pareggi. L'ultimo sussulto della squadra allenata attualmente da Ioan Sabău risale al 2015: il 10 aprile di nove anni fa l'Universitatea trionfò nel derby di Cluj per 1-0 contro gli storici rivali grazie ad una rete di Vlad Morar. Un successo che però non contribuì alla salvezza dei Berretti rossi, retrocessi al termine del campionato in Liga II.

Dominio Cluj — Nei successivi quattro precedenti in trasferta il Cluj ha conquistato due vittorie e due pareggi. Lo scorso anno, la selezione di Petrescu rimontò uno svantaggio di due reti e si impose con un rocambolesco 4-3 in trasferta, trionfando anche al ritorno con un roboante 4-0. L'ultimo confronto tra le due squadre, giocato alla Cluj Arena, riguarda la fase a gironi della scorsa edizione della Coppa di Romania, terminata in parità (1-1). Analizzando gli incontri del passato, vien fuori che quello di Cluj è un derby dominato storicamente dal CFR che ha vinto 11 precedenti su 22 totali, praticamente la metà. Un'egemonia quasi totale, interrotta da appena tre successi dell'Universitatea, sono invece 8 le sfide terminate sul risultato di parità.

All'andata vinse l'Universitatea — Nonostante un digiuno davanti al pubblico amico lungo 9 anni, all'andata fu l'Universitatea a far la voce grossa in casa del Cluj. Sotto 1-0 al 45', nella ripresa Masoero e un calcio di rigore di Nistor firmarono la rimonta bianconera. Il 2-2 di Peter Michael illuse i padroni di casa, che cinque minuti più tardi si arresero definitivamente alla rete di Popescu. Un 3-2 che proiettò la squadra di Sabău in vetta alla classifica e chissà che non possa ritrovare il sorriso proprio nella storica stracittadina.