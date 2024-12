Universitatea-CFR Cluj, le probabili formazioni: Sabău sfida Petrescu

L'Universitatea ospita il CFR Cluj nel derby romeno di Superliga: restano poche ore a Sabău e Petrescu per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione

Vincenzo Bellino Redattore 9 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 13:34)

Universitatea per il sorpasso in classifica, Cluj per la vetta. Sarà un derby acceso quello che prenderà il via, a partire dalle 19:30, alla Cluj Arena. I padroni di casa avevano inaugurato la stagione 2024-2025 nel migliore dei modi, una grande partenza che aveva regalato il primato incontrastato alla squadra di Sabău; nelle ultime tre partite, tuttavia, tre passaggi a vuoto hanno riscritto la storia della Serie A romena (Superliga). In testa ora c'è la Steaua Bucarest, ma se la compagine di Petrescu dovesse ottenere i tre punti...

Un derby "italiano" — Il derby di Cluj potremmo definirlo anche un derby italiano. Perchè? Sia l'allenatore dell'Universitatea, sia quello del CFR hanno entrambi collezionato delle esperienza nella Serie A italiana da calciatore. Sabău ha indossato la maglia del Brescia dal 1992 al 1996 e nella stagione 1997-1998; la duplice avventura con le rondinelle, è stata interrotta da una stagione in Emilia con la Reggiana (1996-1997). Con la Leonessa il condottiero dell'Universitatea ha conquistato la Coppa Anglo-italiana (1993-1994), trionfando in finale contro il Notts County. Petrescu, invece, è stato uno dei protagonisti delle emozionanti stagioni vissute in massima serie dal Foggia di Zdenek Zeman (1991-1993), dopodichè si trasferì al Genoa(1993-1994).

Universitatea Cluj, la probabile formazione — Non è un momento facile per l'Universitatea, 4ª in classifica, a -3 dal primo posto che aveva difeso con onore fino a tre giornate fa. Vincere il derby non solo permetterebbe ai padroni di casa di agganciare la Steaua al primo posto, ma anche di risorpassare i rivali del CFR e di dare una spallata alla stagione, dopo tre settimane deludenti. Sabău dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Boboc, Masoero, van der Werff, Chipciu che formeranno il quartetto arretrato davanti al portiere Gertmonas; in mezzo al campo Bic, Popescu, Silaghi; in vanti al fianco di Thiam ci saranno Miranyan e Nistor.

UNIVERSITATEA CLUJ (4-3-3): Gertmonas; Boboc, Masoero, van der Werff, Chipciu; Bic, Popescu, Silaghi; Nistor, Thiam, Miranyan. Allenatore: Ioan Sabău

CFR Cluj, la probabile formazione — Il derby di Cluj mette in palio la vetta della classifica. Chi vince, va al comando. Il CFR Cluj a caccia della quinta vittoria nelle ultime dieci e dell'undicesimo risultato utile di fila. Petrescu si affida ad un 4-2-3-1. Davanti ad Hindrich, Mogos, da Costa Bolgado, Cristian Ilie e Rocha comporranno il pacchetto arretrato; in mediana Fica e Dokovic; Paun, Deac e Munteanu agiranno sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Postolachi.

CFR CLUJ (4-2-3-1): Hindrich; Mogos, da Costa Bolgado, Cristian Ilie, Rocha; Fica, Dokovic, Paun, Deac; Munteanu, Postolachi. Allenatore: Dan Petrescu