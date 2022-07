Romania, il derby degli “italiani”: Supercoppa al Sepsi di Bergodi contro il Cluj di Petrescu

Sabato sera la Sepsi OSK ha vinto la Supercoppa di Romania contro i campioni del Cluj con l'aiuto di un ex allenatore del Cluj e un gol di un ex attaccante del Cluj

Dopo il gol finale e decisivo di Mario Rondón, i tifosi del Cluj hanno iniziato a maledire chi, in estate, ha ceduto il 36enne attaccante venezuelano. Proprio al Sepsi allenato da Cristiano Bergodi che ha battuto i campioni di Romania in carica del Cluj stesso, allenato dall'ex foggiano Dan Petrescu. "Mario non è ancora nelle condizioni di durare una partita intera, ma quando è entrato in campo gli ho chiesto di cercare occasioni posizionandosi nella linea dei difensori. E ha fatto esattamente questo. Mario è un giocatore eccellente e un individuo eccellente", ha detto il manager della Sepsi Cristiano Bergodi (ex allenatore del Cluj nel 2006-07) a proposito di Rondón dopo la partita.