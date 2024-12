Universitatea-CFR Cluj: dove vedere il derby romeno in diretta LIVE

L'Universitatea Cluj ospita i rivali del CFR Cluj nel derby romeno: chi vince, regna. Padroni di casa per il riscatto, ospiti a caccia dei tre punti per la vetta della classifica di Superliga

Vincenzo Bellino Redattore 9 dicembre - 12:45

Il 19° turno della Superliga Romena (Serie A) volge al termine con il big-match di giornata tra Universitatea e CFR, che si affrontano nel derby di Cluj (calcio d'inizio ore 19:30). I padroni di casa, quarti in classifica, sono reduci da tre stop consecutivi, ma in caso di successo potrebbero salire al terzo posto scavalcando proprio gli ospiti, momentaneamente davanti di una sola lunghezza.

Qui Universitatea — Fino a tre giornate fa l'Universitatea Cluj era in vetta alla classifica con 30 punti, frutto di otto vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta. Non solo, la squadra allenata da Ioan Sabău, ex conoscenza del calcio italiano, avendo militato nelle file di Brescia e Reggiana, aveva anche un discreto margine di vantaggio sulle inseguitrici Cluj, Steaua e Dinamo Bucarest; un vantaggio che nelle ultime uscite è stato annullato, anzi l'Universitatea è finita addirittura alle spalle delle dirette concorrenti per il titolo dopo i tre ko di fila contro UTA Arad, Hermannstadt e Steaua.

Qui CFR Cluj — Momento positivo per il CFR Cluj invece, reduce da dieci risultati utili consecutivi. Gli otto volte Campioni di Romania hanno sconfitto l'Universitatea Craiova nel turno precedente (0-2), mentre in Coppa hanno avuto la meglio sul Ceahlaul (1-2). 4 successi e 6 pareggi nelle ultime dieci per la compagine di Dan Petrescu che non perde in campionato dallo scorso 28 settembre.

Universitatea-CFR Cluj, probabili formazioni — UNIVERSITATEA CLUJ (4-3-3): Gertmonas; Boboc, Masoero, van der Werff, Chipciu; Bic, Popescu, Silaghi; Nistor, Thiam, Miranyan. Allenatore: Ioan Sabău

CFR CLUJ (4-2-3-1): Hindrich; Mogos, da Costa Bolgado, Cristian Ilie, Rocha; Fica, Dokovic, Paun, Deac; Munteanu, Postolachi. Allenatore: Dan Petrescu

Universitatea-CFR Cluj: dove vedere il derby romeno in diretta LIVE — UNIVERSITATEA CFR CLUJ DIRETTA LIVE - Il derby romeno tra Universitatea Cluj e CFR Cluj è il big match della 19ª giornata di Superliga (Serie A romena). Padroni di casa a caccia di riscatto dopo tre stop di fila; ospiti, invece, in cerca dell'undicesimo risultato utile di fila. In caso di vittoria la selezione di Petrescu salirebbe in vetta alla classifica. Dove sarà possibile vedere il derby romeno in diretta LIVE? In Italia non sarà possibile assistere al match, nessuna emittente televisiva ha comprato infatti i diritti per la trasmissione dell'incontro che potrà essere seguito in tempo reale tramite le pagine ufficiali e social dei due club, oppure in streaming tramite gli operatori di scommesse.