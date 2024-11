Clamoroso episodio accaduto nel corso del match di Nations League tra Romania e Kosovo. Le due formazioni si affrontavano per la quinta giornata del Gruppo 2 della Lega C ed era di fatto uno scontro decisivo per decidere le sorti del girone. Alla Romania, prima a 12 punti, basta non perdere per assicurarsi la promozione in Lega B; il Kosovo, invece, insegue una vittoria per rimandare il discorso all'ultima giornata. Seppur con qualche tensione, la gara è filata via liscia e nonostante gli sforzi della squadra ospite, decisamente padrona del gioco, il risultato non si è sbloccato. Ma poi, nel finale di gara accade l'imprevedibile.