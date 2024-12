Cluj divisa a metà: l’Universitatea dei romeni e il CFR degli ungheresi

Universitatea-Cluj, una rivalità etnica

La rivalità tra Universitatea e CFR Cluj è radicata in profonde differenze storiche, culturali e sociali, che riflettono il passato della Transilvania e della città di Cluj-Napoca. Fondata nel 1919, l'Universitatea Cluj è la squadra simbolo dell'identità rumena e del legame con la cultura nazionale che incarna valori come la tradizione, la resistenza, l'orgoglio accademico e rappresenta la popolazione rumena in una regione caratterizzata da una forte presenza multiculturale. I tifosi (Șepcile Roșii, Berretti Rossi), infatti, vedono il club come un baluardo della propria identità culturale.