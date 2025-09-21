Cremonese, al termine della sfida col Parma, terminata 0-0, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore grigiorosso Davide Nicola

Finisce a reti inviolate il derby del Po tra Cremonese e Parma. Sfida equilibrata allo Zini, meglio gli ospiti nella prima frazione di gioco, nella ripresa i padroni di casa crescono, ma non al punto da impensierire la retroguardia di mister Carlos Cuesta. Al triplice fischio, in conferenza stampa, ha parlato l'allenatore dei grigiorossi Davide Nicola.

"Io penso sempre in grande, in ogni sfida mi aspetto di ottenere il massimo". Secondo Nicola, l’atteggiamento deve essere sempre ambizioso. Riguardo al Parma, sottolinea come fosse attesa una squadra di quel livello: "Per me è una formazione forte, anche se non so quanto c’entri con l’obiettivo che ci siamo posti".

L’allenatore ha apprezzato la precisione e l’equilibrio mostrati nella fase difensiva, migliori rispetto alla partita contro il Verona: "Avevamo preparato il match per spingerli a costruire dal basso, e per mezz’ora ci siamo riusciti. Poi abbiamo alzato il baricentro perché ci siamo resi conto di non avere le caratteristiche per sostenere quel piano partita". Nel secondo tempo la squadra ha conquistato campo, permettendo ai giocatori più qualità in zona offensiva: "La ripresa mi è piaciuta".

Nicola ha dato merito al Parma: "Hanno fatto la loro gara, con tante soluzioni. Pellegrino funge da perno per verticalizzare, Cutrone è molto bravo tra le linee". Nonostante questo, i suoi ragazzi hanno risposto con ordine.

Gli otto punti conquistati hanno un valore importante: "Significano che il lavoro fatto sta dando frutti. Ma sappiamo che dobbiamo crescere, perché in Serie A è sempre più facile perdere". Nicola ricorda che il campionato è ancora lungo: "Abbiamo giocato quattro partite, ne restano 34".

Ogni gara è uno scontro diretto sia fisico che tattico: "Sono soddisfatto dell’organizzazione chiara e precisa che i ragazzi stanno dimostrando in entrambe le fasi".

Guarda anche al futuro: "Mi aspetto di poter contare al più presto su tutte le risorse a disposizione. Se confronto le squadre del torneo, molte hanno un livello superiore, ma non dobbiamo sentirci inferiori. Dimostrare di essere competitivi è un’iniezione di fiducia".