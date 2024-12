Franco Vazquez, giocatore fuori concorso, il migliore nelle file della Cremonese: nel Brescia si distinguono Lezzerini e l'autore del gol Moncini

Vincenzo Bellino Redattore 29 dicembre - 16:01

Moncini risponde a Vazquez. Il lunch-match delle 12:30 il derby dell'Oglio tra Cremonese e Brescia finisce 1-1; succede tutto nella ripresa l'ex Parma e Palermo porta in vantaggio i grigiorossi, raggiunti allo scadere da una rovesciata ben eseguita dall'attaccante delle rondinelle. Oltre ai due marcatori, si distinguono positivamente Quagliata, ma soprattutto l'estremo difensore della squadra di Pierpaolo Bisoli, Luca Lezzerini.

Cremonese, le pagelle — Fulignati 6, poco impegnato per gran parte del match. Bene in uscita su Moncini in avvio di secondo tempo, sul gol può far ben poco, ma un'eventuale uscita sul campanile da cui nasce il pari-beffa, chissà...

Bianchetti 5.5, partita senza particolari sbavature, la traversa gli nega il gol del 2-0, mezzo punto in meno per quel pallone regalato a Juric in occasione della rete dell'1-1.

Ceccherini 6, il migliore della difesa, sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione, fisicamente ha dato una risposta importante a mister Stroppa.

Antov 5.5, qualcosina in meno rispetto ai suoi compagni di reparto, in fase d'appoggio poteva far sicuramente meglio

Sernicola 5.5, sottotono. Meglio a partita in corso contro il Cesena che dal 1'.

Collocolo 6, partita tutto sommato positiva, spreca una ghiotta opportunità davanti a Lezzerini nel primo tempo, ma era andato via bene ai rispettivi avversari. (dal 66' Pickel 5.5, qualche pallone recuperato in mezzo al campo e poco altro da segnalare).

Vandeputte 6.5, Stroppa dice che può fare di più, presente nel vivo della manovra, con quelle qualità tecniche può sempre creare qualcosa di pericoloso fuori e dentro l'area avversaria (dall'83' Milanese 5, bene a Cesena, oggi pochi minuti giocati male, complice la palla persa in occasione del pareggio del Brescia).

Castagnetti 6, solida prestazione, prezioso in fase di impostazione e di contenimento

Quagliata 6.5, soffre poco le folate del Brescia dalla sua parte, sempre propositivo e poi e mette sulla testa di Vazquez il pallone dell'1-0. (dall'88' Barbieri sv)

Vazquez 7, giocatore fuori categoria (dal 66' De Luca 6, entra bene, solo il Var gli nega la gioia del gol).

Bonazzoli 5.5, qualche buona triangolazione con Vazquez, ma poca roba, da lui ci si aspetta di più in termini realizzativi. (dall'83' Johnsen 6, sarebbe potuto diventare l'eroe di giornata e invece diventa il protagonista dello sliding-doors finale che riscrive il finale del match)

Brescia, le pagelle — Lezzerini 8, mai in affanno sulle conclusioni della Cremonese nell'arco dei 90'. L'intervento salva-risultato su Johnsen vale più del gol di Moncini.

Adorni 5.5, il cartellino giallo nel primo tempo condiziona la sua performance.

Dickmann 6.5, il migliore della difesa.

Cistana 5, sufficiente fino all'espulsione, nel primo tempo decisivo sulla conclusione di Collocolo, il doppio giallo mette ulteriormente in difficoltà i suoi.

Jallow 5.5, così e così in fase offensiva, da rivedere in fase di copertura. (dall'83' Bianchi sv).

Verreth 5.5, fatica ad entrare nel vivo della manovra bresciana, spaesato.

Bisoli 5.5, fisicamente in difficoltà, qualche eccesso di egoismo gli causa l'ammonizione su Vazquez. Dal capitano ci si aspetta sempre qualcosa in più. (dall'83' Corrado sv).

Nuamah 5.5, poco sfruttato in fase offensiva, le sovrapposizioni sono corrette, peccato che i propri compagni non gli diano l'opportunità di mettersi in luce. (dal 46' Moncini 7.5, entra e sfiora subito il gol in spaccata, mette il naso in tutte le azioni offensive del Brescia e si inventa un gol da cineteca allo scadere).

Olzer 5.5, troppo altalenante. (dal 69' Besaggio 5.5, protagonista in negativo dell'espulsione di Cistana con un passaggio fuori misura).

Bjarnason 5, fatica ad imporsi tra le linee. (dal 46' Galazzi 5, croce e delizia, perde palla sul gol dell'1-0 della Cremonese, recupera quella su Milanese da cui nasce il pareggio di Moncini).

Juric 6.5, decisivo con l'assist per Moncini e in generale una prestazione di sostanza in entrambe le fasi. La scelta di Bisoli di schierarlo titolare, col senno di poi, paga