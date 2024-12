Vazquez non basta alla Cremonese, il Brescia, in 10 contro 11 per l'espulsione di Cistana, pareggia nel finale grazie ad una splendida rovesciata di Moncini

Vincenzo Bellino Redattore 29 dicembre 2024 (modifica il 29 dicembre 2024 | 14:40)

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie B parte decisamente col botto. Allo Stadio Giovanni Zini il lunch-match delle 12:30 propone il sentitissimo derby dell'Oglio tra Cremonese e Brescia. Padroni di casa in fiducia, reduci dal pesante successo di Cesena all'Orogel Stadium; ospiti guidati dal doppio ex Pierpaolo Bisoli, a caccia del primo successo sulla panchina delle rondinelle, per allontanarsi dalla zona play-out, distante solamente due lunghezze.

0-0 al 45' — Primo tempo a due facce. Meglio il Brescia in avvio, ben messo in campo da Bisoli; le rondinelle approcciano bene, pressano alto e bloccano la costruzione dal basso della Cremonese che prova a manovrare con una lunga serie di passaggi che si infrangono spesso sulla retroguardia biancoblu ben posizionata. I grigiorossi salgono in cattedra dal 23' in poi quando Collocolo va via a due avversari sulla destra, ma ritarda la conclusione davanti a Lezzerini, salvato da una deviazione in extremis di Cistana. Nel finale di tempo i padroni di casa tentano la fortuna dalla distanza, prima con Ceccherini, poi con Vazquez e Castagnetti che non creano però grossi grattacapi all'ex portiere della Fiorentina.

Secondo Tempo — Ripresa con ritmi elevati. Parte meglio il Brescia che sfiora il vantaggio con Moncini, ma Fulignati anticipa il neo-entrato attaccante delle rondinelle e difende lo 0-0. Da un errato disimpegno in uscita di Gavazzi, la Cremonese va in vantaggio con Vazquez che sfrutta nel migliore dei modi un cross preciso di Quagliata e di testa batte Lezzerini. Gli ospiti accusano il colpo, la Cremo potrebbe dilagare, ma Vazquez spara alle stelle il 2-0, Ceccherini di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce l'esterno della rete, mentre la traversa, da azione da corner, respinge la zuccata di Bianchetti. Nel finale il Brescia resta in 10 per un intervento sconsiderato di Cistana, che rimedia il secondo giallo, Lezzerini si immola con istinto e tecnico su Johnsen e sull'ultima azione Moncini si coordina nei cieli dello Zini e manda in tilt il settore ospiti.