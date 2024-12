Cremonese-Brescia, sarà un derby lombardo da Under?

Cremonese e Brescia si affrontano nel derby lombardo in occasione della ventesima giornata di Serie B: ecco analisi e pronostico

Sergio Pace Redattore 28 dicembre - 21:00

Cremonese e Brescia si sfideranno nel derby lombardo della ventesima giornata di Serie B. La gara è in programma domenica 29 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Qui Cremonese — La Cremonese di Giovanni Stroppa è quarta in classifica con 29 punti raccolti dopo 19 giornate, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte (25 reti fatte, 20 quelle subite). La formazione grigiorossa è imbattuta da tre giornate, con la recente vittoria di misura ottenuta a Cesena e i due pareggi con Cittadella e Sampdoria.

Nelle ultime 6 partite Nasti e compagni sono incappati in un solo ko, quello interno contro la Reggiana (0-2). Prima di questo tonfo casalingo la Cremonese aveva incamerato due vittorie consecutive senza subire reti (1-0 al Frosinone e 4-0 al Sudtirol in trasferta).

Qui Brescia — Il Brescia di Pierpaolo Bisoli è scivolato al tredicesimo posto con 22 punti in 19 giornate (5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Nelle ultime 12 partite le Rondinelle hanno esultato per i tre punti solo nella trasferta di Genova contro la Sampdoria del 3 novembre scorso. Nel complesso il Brescia nel periodo in questione ha ottenuto 7 pareggi e 4 sconfitte.

Borrelli e compagni nelle ultime tre giornate hanno raccolto tre punti, frutto dei tre pareggi con Carrarese, Salernitana e Modena. Negli ultimi 13 precedenti tra Cremonese e Brescia, i grigiorossi hanno vinto 5 partite, 4 i successi ottenuti dalle Rondinelle. Quattro, invece, i match che si sono conclusi con un pareggio. L'ultimo successo della Cremonese risale al 27 gennaio 2024 (Cremonese-Brescia 1-0, gol di Gonzalo Abrego). Nell'ultimo match disputato lo scorso 30 settembre nel girone d'andata, il Brescia si è imposto 3-2 in casa (reti per le Rondinelle di Michele Besaggio, Gennaro Borrelli e Matthias Verreth, in casa grigiorossa firme di Marco Nasti e Cristian Buonaiuto).

Cremonese-Brescia, analisi e pronostico — Quella tra Cremonese e Brescia è una sfida storicamente equilibrata. La squadra grigiorossa ha vinto in casa in tre occasioni, mentre le Rondinelle hanno realizzato il colpo esterno in due trasferte. Sono 9 le reti realizzate dalla Cremonese in casa, 7 quelle messe a segno dal Brescia in trasferta.

Il Brescia non vince in casa della Cremonese dal 1999. Dando uno sguardo alle quote dei vari bookmaker, il derby lombardo tra Cremonese e Brescia potrebbe non riservare grandi emozioni. Insomma, il pronostico potrebbe essere sbilanciato dalla parte dell'Under 2,5 rispetto all'Over 2,5.

La Cremonese ha centrato 7 Under su 9 partite interne, mentre il Brescia ne ha ottenuti 6 in 9 partite esterne. E così l'Under 2,5 (1.70) è favorito sull'Over (2.00). La Cremonese parte comunque favorita a 1.70, con il blitz esterno del Brescia quotato 5.00. Il segno X è in lavagna a 3.65. L'X primo tempo vale quota 2.12, la combo 1x+Under 3,5 si punta a 1.57. La firma di Franco Vazquez nel derby lombardo è proposto a 3.65. La quota si alza a 4.50 in combo con la vittoria della Cremonese.