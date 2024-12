Originario di Orzinuovi ( Brescia ), eppure la sua carriera da calciatore inizia nelle giovanili della Cremonese e prosegue in prima squadra dove disputa tre campionati di Serie C1 e uno di Serie B (1974-1978), per poi trasferirsi all' Atalanta , altra rivale storica delle rondinelle.

Anche Giuseppe Favalli , come mister Prandelli , è originario di Orzinuovi, ma esattamente come l'ex Ct della Nazionale italiana, matura nelle giovanili della Cremonese e disputa quattro stagioni in prima squadra (1988-1992), due di queste in Serie A. Da Cremona a Roma con la Lazio e poi la duplice esperienza milanese con le maglie di Inter e Milan (Campione d'Europa nel 2007).

Dario Marcolin

Bresciano doc in tutti i sensi con un inizio di carriera identico ai primi due della lista. Giovanili (1984-1989) ed esordio in prima squadra con la Cremonese, con la quale disputerà tre stagioni (1989-1992), prima del trasferimento alla Lazio.In un'intervista concessa ai microfoni di PianetaSerieB dichiarerà di aver giocato il derby soltanto a livello giovanile per un motivo molto semplice: "Lo sai che io questa partita non l’ho mai giocata perchè quando la Cremonese era in Serie A, il Brescia era in Serie B e viceversa quando poi la Cremonese è scesa in B, il Brescia è salito in Serie A. L’ho giocata col settore giovanile tante volte. Da tifoso se nasci a Milano il tuo riferimento è Milan-Inter; se nasci a Brescia uno dei derby più sentiti è quello con la Cremonese”.