Il Modena esonera Bisoli: squadra affidata ad interim a Mandelli

Si volta pagina in casa Modena. La società ha voluto dare uno scossone dopo una serie di risultati che non hanno soddisfatto proprietà e tifosi. Dopo l'ultima sconfitte incassato contro lo Spezia al Picco il Modena ha esonerato Pierpaolo Bisoli. Il 57enne tecnico aveva preso in mano la quadra nello scorso mese di aprile e in 18 gare complessive ha ottenuto 4 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.