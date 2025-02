Dopo quattro gare di fila la Real Sociedad rompe l'incantesimo. Nei quarti di finale di Copa del Rey la squadra di Imanol Alguacil supera 2-0 l'Osasuna nel derby basco e vola in semifinale, trascinata dalle reti di Barrenetxea e Mendez . Nulla da fare per Budimir e compagni che dopo il successo colto in Liga nel precedente weekend, non riescono a ripetersi, penalizzati anche dall'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Catena al 35' del primo tempo.

La Real Sociedad la chiude nel primo tempo

Alla Real Sociedad basta un tempo per mettere in ghiaccio la qualificazione. I padroni di casa sbloccano al primo affondo grazie ad un'azione corale iniziata e rifinita da Barrenetxea, assistito splendidamente da Oyarzabal. Il capitano biancoblu è decisivo con un altro assist alla mezz'ora di gioco quando approfitta di un errato disimpegno di Sergio Herrera e serve in area di rigore Brais Mendez che ben appostato, non deve far altro che depositare la sfera in rete a porta completamente sguarnita. Il doppio svantaggio taglia le gambe all'Osasuna che resta addirittura in 10 al 35': protagonista ancora Brais Mendez che anticipa di testa Catena, nel cerchio di centrocampo, e viene abbattuto da un intervento sconsiderato e fuori tempo del classe 1994.