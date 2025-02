L'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso saluta la Coppa di Croazia, sconfitto per 3-1 contro il Rijeka, attuale capolista del campionato croato. Nonostante il gol di Marko Livaja al 29' del primo tempo, la formazione allenata dall'ex centrocampista del Milan non è riuscita a ribaltare il risultato. Momento positivo per la squadra ospite, invece, che oltre a staccare il pass per la semifinale, ha di recente consolidato la sua leadership in 1. HNL, avendo battuto 4-0 la Dinamo Zagabria di Cannavaro.