Gattuso in testa con l'Hajduk Spalato

Quella croata è stata fin qui un'avventura in cui non sono mancati i colpi di scena. Gattuso aveva accettato con grande entusiasmo la proposta del direttore sportivo dell'Hajduk Nikola Kalinic, suo ex giocatore al Milan. Tuttavia il dirigente, ex calciatore della Fiorentina tra le altre, non appena è scoppiato il caos stipendi si è dimesso dal proprio incarico, lasciando la squadra in difficoltà. Difficoltà che però non hanno scoraggiato Gattuso, nonostante le promesse disattese del presidente e le critiche feroci arrivate dopo l'eliminazione in Conference League. Ringhio ha scelto di non mollare, è rimasto per combattere e per guidare il gruppo in vetta alla classifica.