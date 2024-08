Croazia, pari nel derby tra italiani Tramezzani-Gattuso

Finisce senza vincitori né vinti, l’atteso match tra Istra 1961-Hajduk Spalato (1-1). Una sfida del massimo campionato croato, valevole per la quarta giornata che vedeva difronte i due allenatori italiani Paolo Tramezzani e Gennaro Gattuso. Un punto insomma che fa classifica per i polesi, mentre per la squadra dell'ex Milan è il quarto risultato utile consecutivo: due vittorie e due pari.