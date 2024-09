Nella settimana più difficile della stagione l'Hajduk Spalato espugna Zagabria e vince il derby con la Dinamo: l'ex Inter Marko Livaja fa esultare Gennaro Gattuso

"Passata la tempesta [...] Ecco il sereno". Le ore precedenti il derby eterno contro la Dinamo Zagabria erano state tutt'altro che tranquille per l'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso; eppure, dopo l'addio del direttore sportivo Nikola Kalinic, la squadra ha mostrato vicinanza e lealtà al proprio condottiero, riuscendo ad espugnare il campo del nemico, grazie a un gol dell'ex interista Marko Livaja (0-1), portando la squadra in vetta alla classifica.

Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato: 0-0 al 45' — Primo tempo molto tattico e avaro di emozioni, ai punti la Dinamo Zagabria meriterebbe qualcosa in più per la gestione del possesso e per le numerosi conclusioni verso la porta avversaria. L'unica vera occasione da goal è dell'Hajduk Spalato: al 19' Marko Livaja supera il diretto marcatore e calcia dalla distanza, il pallone sibila sulla traversa e si spegne fuori.

Livaja regala il derby a Gattuso — Nella ripresa l'Hajduk sfiora subito il vantaggio con Krovinovic che pesca l'angolo alla sinistra di Nevistic, ma quest'ultimo respinge la conclusione e devia in angolo. Al 67' è la Dinamo Zagabria ad andare vicina all'1-0 con Kulenovic che salta più in alto di tutti su corner, il pallone però si perde sul fondo. Trascorrono tre minuti e l'Hajduk sblocca con Livaja, l'ex Inter raccoglie il suggerimento di Prpic e non lascia scampo all'estremo difensore.

La risposta della Dinamo Zagabria è affidata ai piedi di Marko Rog. L'ex Napoli prima flirta col pareggio al 76', sfiorando la traversa; poi nel recupero, con l'Hajduk in 10 per l'espulsione di Diallo (doppia ammonizione), va vicino al bersaglio grosso al 99'. L'Hajduk vince il derby eterno e balza in vetta, sesto risultato utile consecutivo per Gattuso che non conosce sconfitta in questo inizio di campionato (4 vittorie e 2 pareggi).