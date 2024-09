Derby eterno, vigilia tesa: Kalinic addio ma l’Hajduk è con Gattuso: “Daremo tutto”

Non poteva esserci un avvicinamento peggiore per il tecnico ex Milan che ha visto le dimissioni del suo ex calciatore dal ruolo di dirigente e con una sosta che ha pesato prima della sfida contro una squadra più abituata a certe gare

Emanuele Landi Redattore 12 settembre 2024 (modifica il 12 settembre 2024 | 19:32)

Vigilia agitata del derby eterno in Croazia per l'Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso. Il club croato, infatti, prima della partita più sentita, ha annunciato l'addio del DS Nikola Kalinic che era di ruolo da pochi mesi. Altra grana per la squadra del Poljud, dopo anche l'addio turbolento di Perisic ad agosto ma secondo il presidente Bilic, il tecnico non centra nulla con le vicende societarie e deve restare concentrato sul campo. L'Hajduk sarà ospite della Dinamo Zagabria al Maksimir, venerdì 13 settembre alle 20. Fuori anzitempo dalla Conference ma l'inizio di campionato, almeno, è stato incoraggiante per entrambe: Dinamo prima con 13 punti dopo 5 giornate, seguita da Rijeka e Hajduk a 11 punti: le tre squadre sono finora tutte imbattute.

Hajduk e Gattuso, tra le nazionali e le vicende societarie — "Stiamo giocando contro un club che è abituato a questo tipo di partite. Li giocano sempre e noi dobbiamo essere un grande Hajduk. Andremo a Zagabria per ottenere un buon risultato. Sono bravi, ma lo faremo del nostro meglio", dice il tecnico dell'Hajduk Gattuso. - "Abbiamo già dimostrato in questa stagione che possiamo giocare grandi partite. Alcuni giocatori erano con le Nazionali, non si sono allenati con noi, ma tutti quelli che erano qui si sono allenati il ​​più possibile. A noi non resta che aggiungere ancora un po' di benzina, andiamo a Zagabria, diamo il massimo e giochiamo al meglio delle nostre possibilità, con grande personalità".

L'allenatore della Dinamo Sergej Jakirović, poi, non sottovaluta l'Hajduk indipendentemente dalla situazione nel club e in conferenza stampa si è espresso così: "Ci aspetta il derby, una partita vera, non importa in che condizione siamo. E' una partita di prestigio, sappiamo cosa comporta. Abbiamo utilizzato due settimane con 11 in allenamento. Abbiamo utilizzato anche le giovanili, stavamo recuperando dagli infortuni, abbiamo seguito i giocatori della Nazionale che sono tornati in buona condizione, abbiamo fatto tre buoni allenamenti dopo lunedì. Faremo di tutto per conquistare i tre punti il derby. Farò di tutto perché la squadra sia concentrata e pronta al massimo. Il mio pensiero è solo alla partita di domani".