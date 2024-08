Hajduk Spalato, Gattuso mette fuori rosa Perisic per motivi disciplinari

L'ex tecnico del Milan ha deciso di punire l'ex Inter nonostante sia una delle stelle della squadra per ragioni disciplinari e la scelta per ora sembra a tempo indeterminato.

Emanuele Landi Redattore 11 agosto 2024 (modifica il 11 agosto 2024 | 12:25)

Oggi si gioca Lokomotiv Zagreb contro Hajduk Spalato ma la notizia è un'altra: Gennaro Gattuso ha deciso di tenere fuori rosa Ivan Perisic per motivi disciplinari. Nonostante sia uno dei leader della squadra, oltre a Rakitic, l'ex Inter non ci sarà e ha promesso che parlerà, cosi come il tecnico dirà i motivi della scelta una volta passata la sfida.

"Quella di oggi è una partita importante - ha scritto Perisic in una storia sul suo profilo Instagram - Non voglio disturbare la tranquillità dei ragazzi e del club attirando l'attenzione su di me. Buona fortuna a tutta la squadra e potremo parlare dopo di quello che è successo. L'Hajduk Spalato, infatti, gioca il secondo turno di campionato, aperto con una vittoria per 2-1 sullo Slaven Belupo e giovedì giocherà il terzo turno di qualificazione per la prossima Conference League.

Gattuso e Perisic: cosa è successo? — In base a quello che si legge su SportSport.ba, il motivo della sua esclusione dalla rosa non è definito e non si sa quando eventualmente Perisic potrebbe essere reintegrato nel gruppo: al momento si tratterebbe infatti di una sospensione a tempo indeterminato.

Il tutto dopo che Gattuso aveva parlato dell'ex Inter nei giorni scorsi con toni decisamente positivi: "Perisic è un giocatore forte" - le sue parole "e tutti ci aspettiamo molto da lui. Ha avuto un grave infortunio e sappiamo quanti anni ha. Ci vorrà tempo perché torni. I giovani possono imparare molto da lui". Bisognerà aspettare la fine della sfida per saperne di più e Gattuso ha già avuto modo di scaldare il clima in conferenza stampa in terra croata.