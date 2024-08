Hajduk, Gattuso: 'Chi sono io per commentare uno come Rakitic...'

Il tecnico italiano ha commentato la prima vittoria in campionato dei suoi, ponendo l'accento anche sul 36enne ex Barcellona...

Hajduk, Gattuso in conferenza stampa

"Abbiamo fatto tutto in questa partita - ha spiegato il tecnico italiano -. Eravamo in vantaggio per 2-0, abbiamo subito un gol, poi abbiamo avuto un po' di paura. Non abbiamo fatto molto nel secondo tempo. Abbiamo fatto due tiri in porta, ma la squadra mi è piaciuta. Dopo il gol preso mi aspettavo una reazione migliore. Abbiamo sofferto un po’ di più, ci sono stati degli errori, ma stiamo andando avanti. Abbiamo conquistato tre punti e penso che siamo sulla strada giusta".