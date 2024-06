Hajduk Spalato, Gattuso si presenta: “Avevo tanta voglia di venire qui”

Il tecnico italiano è intervenuto ieri in conferenza stampa al fianco del ds Nikola Kalinić: "L'Hajduk Spalato è una sfida. Ho più di 400 partite da allenatore e mi piace di più giocare con il 4-3-3 o il 4-2-3-1"

Hajduk Spalato, presentato Gattuso

"È per me un grande piacere che oggi possiamo presentarvi un grande nome di coach con una grande esperienza - così il presidente del consiglio di amministrazione Ivan Bilić ha presentato Gattuso -. Ha allenato grandi club, alcuni dei quali in condizioni estremamente impegnative. Viene con altri cinque membri del suo staff.