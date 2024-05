A 36 anni Nicola Kalinic ha detto basta. L'ormai ex attaccante croato ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Vecchia conoscenza del nostro calcio (ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan, Roma ed Hellas Verona), il classe '88 aveva fatto ritorno negli ultimi tempi all'Hajduk Spalato. Nel club, in cui è cresciuto nelle giovanili e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, Kalinić d'ora in poi assumerà il ruolo di nuovo direttore sportivo.