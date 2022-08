Verso Zagabria, l’Hajduk esulta: “Nel derby avremo con noi Kalinic”

In campionato Dinamo Zagabria 4 partite e 10 punti, Hajduk 2 partite e 6 punti. In Supercoppa si è imposta la Dinamo ai rigori.

Il coach della Dinamo Zagabria Ante Čačić ha presentato il derby nazionale croato di domani in campionato con l'Hajduk Spalato (sabato 21:05): "Prima di parlare della partita, vorrei congratularmi con l'Hajduk per il suo posto negli spareggi della Conference League. È un grande risultato, positivo per il calcio croato e l'Hajduk. Il fatto che l'Hajduk abbia ottenuto un buon risultato in Europa insieme con noi significa che vedremo un bel derby perché entrambe le squadre sono di ottimo umore", ha detto Čačić.

Gli impegni europei, con la Dinamo che è andata avanti a sua volta in Champions League, incideranno sulla formazione? "Non calcolo mai. Voglio sempre vincere la partita. Tuttavia, devo guardare oltre la collina, al futuro. E dopo questa partita, ci aspettano altre partite importanti. Negli spogliatoi abbiamo giocatori che possono rispondere ai compiti della partita in qualsiasi momento. Entriamo in ogni gara per essere pieno d'energia ed efficienti. Domani ci interessa solo ottenere tre punti".

Ha parlato anche Valdas Dambrauskas, il tecnico lituano dell'Hajduk, che ha rivelato che allo stadio Maksimir gli spalatini avranno a disposizione Nikola Kalinić, l'ex giocatore di Fiorentina, Milan, Roma e Verona: "Si sente bene. Mi aspetto che venga a Zagabria e vedremo quanto lo useremo. È difficile tornare dopo un mese di pausa. L'Hajduk, ricordiamocelo, ha aperto la nuova stagione di campionato con vittorie in trasferta e dopo due partite giocate detiene il secondo posto in classifica. Prima abbiamo sconfitto l'Istra 1961 2-0 e poi con lo stesso risultato abbiamo battuto il Varaždin in trasferta. Finora abbiamo avuto due rinvii, le partite contro Rijeka e Gorica, che avrebbero dovuto essere giocate al Poljud, il nostro stadio. Ci aspettiamo che Nikola Kalinić venga con moi a Zagabria, vedremo cosa può fare dopo essere stato via per un mese", ha detto Dambrauskas e ha spiegato come preparare la squadra in un calendario del genere.