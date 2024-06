Gattuso all’Hajduk Spalato: quanti derby in Croazia per Ringhio!

Quanti derby per Gattuso

L'Hajduk Spalato è una delle squadre più famose a livello calcistico in Croazia, la seconda per numero di titoli nazionali vinti (6), alle spalle della Dinamo Zagabria. L'ultimo trionfo in patria de I Bianchi risale a 19 anni fa (2005), un tabù che Ringhio proverà a sfatare. Nella Milano rossonera, sia da calciatore, sia da allenatore, di derby ne ha giocati e ne ha vinti tanti, motivo per cui non dovrebbe aver grossi problemi ad affrontarne altri. L'Hajduk infatti ogni anno ne disputa diversi.