Hajduk, Gattuso dopo la Conference: “Cresceremo di partita in partita”

"Ho visto molte cose positive - ha spiegato Gattuso in conferenza stampa -. L’HB è una squadra che ha una identità e delle caratteristiche chiare, riconoscibili. Quando non siamo stati bravi a pressare loro uscivano bene con la palla. Il primo tempo avrebbe potuto mostrare comunque un risultato molto più convincente per noi. Mi è piaciuto il pressing da parte nostra ed anche la risposta emotiva e fisica dopo aver perso palla. Cresceremo di partita in partita".

Ancora Gattuso, in vista della gara di ritorno tra una settimana: "Domenica e lunedì andremo a Prugovo ad allenarci per due giorni per abituarci al campo in erba artificiale. L'HB infatti ha avuto problemi qui oggi, per la differenza. Il tempo caldo e l'erba normale li hanno sentiti. Sicuramente per noi sarà più difficile il ritorno, ma dobbiamo prepararci bene".