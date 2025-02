Coppa di Slovenia, il Derby di Lubiana va all’Olimpija, 3-0 all’Ilirija

L'Olimpija vince il Derby di Lubiana e vola ai quarti di finale di Coppa di Slovenia: decisivi i gol di Celhaka, Blanco e Marin

Vincenzo Bellino Redattore 26 febbraio 2025 (modifica il 27 febbraio 2025 | 00:24)

Non c'è partita allo Stadion Stožice di Lubiana dove l'Olimpija fa un sol boccone dell'Illirija nel derby che valeva l'accesso ai quarti di finale della Coppa di Slovenia. In campo si è vista completamente la differenza di categoria tra le due squadre, i padroni di casa in testa alla Serie A slovena (Prva Liga) e gli ospiti impegnati nella lotta per non retrocedere in Serie B (2.SNL).

Olimpija Lubiana, derby in ghiaccio già al 45' — Pronti, via e l'Olimpija, sotto una pioggia battente, incanala subito la sfida sui binari giusti, sbloccando il derby al 7' grazie ad un gol di Celhaka. Il centrocampista albanese sugli sviluppi di un corner respinto dalla retroguardia dell'Illirija, stoppa il pallone al limite dell'area e pesca l'angolo lontano, alla destra di Dermastija. Il raddoppio della squadra di casa arriva al calar del primo tempo con Blanco che a porta vuota, da zero metro, sigla il 2-0 di testa, sfruttando un cross preciso di Diogo Pinto.

Illirija eliminata, Marin chiude i giochi — La reazione dell'Illirija non arriva neanche nella ripresa, anzi l'Olimpija archivia il successo e la qualificazione ai quarti di finale nella fase iniziale dei secondi 45'. Verticalizzazione precisa di Pedreno per Boultam che crossa al centro di prima intenzione, Durdov manca la deviazione, Marin a rimorchiosigla il gol del 3-0 e fa scorrere in anticipo i titoli di coda al match.

https://twitter.com/nkolimpija/status/1894770960823148830

Una vittoria importante per l'Olimpija che forte del primato in classifica in campionato, con 6 punti di vantaggio sul Maribor (48 a 42), avanza anche in Coppa Nazionale, cancellando la delusione per l'eliminazione ai play-off di Conference League per mano del Borac. L'Illirija, che non disputava una gara ufficiale dal 26 novembre, riparte nel modo peggiore, ma proverà a riscattarsi domenica contro il Bistrica, nel tentativo di allontanarsi dalle zone rosse della classifica.