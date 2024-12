Boxing Day avaro di soddisfazioni per le big d' Inghilterra . Dopo il pari del Manchester City , nel lunch-match delle 13:30 (1-1) con l' Everton , e il ko del Tottenham (1-0) col Nottingham Forest , cade anche il Chelsea nel West London Derby . La squadra di Enzo Maresca si fa rimontare e superare 2-1 dal Fulham a Stamford Bridge; Palmer non basta, nel finale di partita Wilson e Muniz ribaltano il pronostico. Dopo dodici partite senza sconfitte, i Blues riassaporano una sconfitta che mancava dallo scorso 30 ottobre (2-0 negli ottavi di EFL Cup contro il Newcastle ).

Il pomeriggio londinese si era aperto nel migliore dei modi per il Chelsea , protagonista di un buon primo tempo. Al 16' Levi Colwill imbecca il solito Cole Palmer al limite dell'area, che fa partire un tiro preciso e ben indirizzato, che spegne la sua corsa all'angolino basso di sinistra. Il Fulham risponde poco prima della mezz'ora con una conclusione di Calvin Bassey che Robert Sanchez respinge, allontanando il pericolo. Al 36' Cucurella avrebbe una potenziale occasione per raddoppiare e archiviare virtualmente l'incontro, ma Bernard Leno risponde presente e tiene a galla i suoi.

West London Derby, fa festa il Fulham

Il Chelsea ci riprova ad inizio ripresa con Enzo Fernandez che approfitta della visuale libera e sfodera un gran destro dalla lunga distanza, Leno però ancora una volta è provvidenziale. Allo scoccare dell'ora di gioco il Fulham si riaffaccia nell'area di rigore dei Blues, ma come nel primo tempo Sanchez fa buona guardia, questa volta su un tiro di Antone Robinson. A 8' dalla fine l'episodio che ribalta l'incontro in favore dei Cottagers. Harry Wilson da zero metri fa 1-1 di testa, trasformando il suggerimento dell'ex Atalanta Castagne. Finita? Macchè. A tempo scaduto il colpaccio lo firma Rodrigo Muniz che controlla l'assist di Sasa Lukic, altra ex conoscenza della Serie A (passato nelle file del Torino) e mette il pallone in buca e manda in Paradiso il Fulham.