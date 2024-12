Chelsea-Fulham: ecco dove vedere in tv e in streaming la sfida

Ecco dove poter seguire in tv e in streaming la partita fra Chelsea e Fulham, derby dell'Ovest di Londra in Premier League che si terrà in occasione del boxing day, una delle grandi tradizioni del calcio inglese.

Chelsea-Fulham, arriva il derby della West London — Per presentarvi il derby dell'Ovest di Londra partiamo con le probabili formazioni che le due squadre metteranno in campo per ottenere i tre punti:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Disasi, Adarabioyo, Colwill; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Jackson

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Cuenca, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Pereira, Wilson; Jimenez.

La sfida tra Chelsea e Fulham è spesso una delle partite più attese per i tifosi, che vivono con passione ogni minuto del match, che domani si giocherà a Stamford Bridge. Il Chelsea si presenta come il favorito, con una squadra che, grazie agli enormi investimenti dei suoi proprietari, ha costruito un parco giocatori di classe mondiale. La qualità di giocatori come Enzo Fernández, Cole Palmer e Jadon Sancho, insieme al valore dei nuovi acquisti, rende il Chelsea uno dei club più formidabili d'Inghilterra. Al momento i Blues occupano il secondo posto in Premier League alle spalle del Liverpool e sono una delle squadre più in forma del campionato come affermato anche da Enzo Maresca in conferenza stampa.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2024

Il Fulham, purtroppo, non ha la stessa profondità di rosa, ma è sempre una squadra pericolosa, guidata da un tecnico di livello assoluto come Silva che, a livello internazionale, si è ritagliato una certa fama dopo aver allenato diversi club in giro per il mondo, uno su tutti l'Everton. Nomi come Andreas Pereira e Bernd Leno, che hanno brillato in Premier League, rappresentano l'anima di una squadra che, pur con meno risorse, ha saputo lottare contro le più grandi del calcio inglese.

Chelsea-Fulham, dove vedere la partita in tv e in streaming Ecco dove poter seguire in tv e in streaming la sfida fra Chelsea e Fulham. Il match del boxing day di Premier League sarà disponibile su Sky Sport per chi vorrà vederlo in televisione, mentre, per coloro che vorranno seguirlo in streaming, potrà essere visto su Sky Go e su Now Tv, quest'ultima app disponibile anche in quasi tutte le più recenti televisioni smart.