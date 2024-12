La sfida fra Chelsea e Fulham è un crocevia importante per il cammino in campionato delle due squadre. I padroni di casa, allenati da Enzo Maresca, sono pronti a mettere in campo un 4-2-3-1 con il solito Sanchez fra i pali, fra l'altro difeso da Maresca nelle sue ultime apparizioni ai microfoni. Sulla linea difensiva a destra dovrebbe agire Malo Gusto con Disasi e Adarabioyo, mentre a sinistra, salvo sorprese, dovrebbe scendere in campo Colwill. Sulla mediana Caicedo, l'ex Brighton, ed Enzo Fernandez sono il filtro di Maresca e la copertura ai quattro giocatori offensivi pronti a scatenarsi. Cole Palmer sarà il numero dieci del Chelsea, mentre sulle fasce Neto e Sancho sono i favoriti per le maglie da titolari. In attacco, come centravanti, il solito Nicholas Jackson, bomber del club londinese.

Nel Fulham fra i pali ci sarà Bernd Leno, ex portiere dell'Arsenal che è rimasto a Londra sponda Cottagers. La linea difensiva, sempre a quattro anche per i rivali londinesi del Chelsea, dovrebbe essere composta da Tete e Robinson sulle fasce, mentre in mezzo potrebbero scendere in campo da titolari Diop e Cuenca. Occhi su Robinson, esterno di estremo interesse per il campionato italiano, in particolare per il Milan. Sulla mediana Sander Berge e Lukic sono i frangiflutti del Fulham alle spalle di Iwobi, Pereira e Wilson. In attacco spazio al solito Jimenez. Al momento il Fulham occupa il nono posto in Premier League con quattro pareggi ed un trionfo nelle ultime cinque giornate, mentre il Chelsea è secondo a quattro lunghezze dalla capolista Liverpool, che ha però una gara in meno.