Chelsea-Fulham, da Duff a Ranieri: il West London Derby dei doppi ex

Chelsea-Fulham, il West London Derby dei doppi ex: da Damien Duff a Claudio Ranieri, passando per i vari Schurrle, Loftus Cheek...

Il programma del Boxing Day di Premier League, valido per la 18ª giornata, propone anche il West London Derby tra Chelsea e Fulham. Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi a reti inviolate, ottenuti rispettivamente contro Everton e Southampton, tuttavia sono in lotta per due obiettivi differenti. I Blues di Enzo Maresca distano quattro lunghezze dalla prima posizione (35) occupata dal Liverpool (39); i bianconeri, invece, occupano l'ottava posizione, a -3 dal 6° posto che garantisce la qualificazione alla Conference League. Nonostante geograficamente lo sia, quello tra Chelsea e Fulham non è un derby a tutti gli effetti. Si può parlare di rivalità visti i numerosi trasferimenti da Craven Cottage a Stamford Bridge e viceversa.

Da Duff a Ranieri: il West London Derby dei doppi ex — In panchina e in campo, sono diversi gli allenatori e i giocatori che in passato hanno guidato e indossato sia la maglia del Chelsea,sia quella del Fulham. Su tutti spicca l'attuale allenatore della Roma Claudio Ranieri, che ha guidato i Blues dal 2000 al 2004, mentre nella stagione 2018-2019 è stato il condottiero dei Cottagers.

Claudio Ranieri — Dopo aver guidato Valencia (1997-1999) e Atletico Madrid (1999-2000), nell'estate del 2000 Claudio Ranieri approda sulla panchina del Chelsea. In quattro stagioni (2004-2004) il tecnico di Testaccio colleziona un secondo posto in campionato (2004), una finale di FA Cup (2003) e una semifinale di UEFA Champions League (2004), ma non riesce a portare a casa alcun trofeo. Nel 2018, un anno e mezzo dopo l'esperienza gloriosa alla guida del Leicester, fa ritorno in Inghilterra per guidare il Fulham; un'avventura avara di soddisfazioni che si conclude anzitempo, con l'esonero a febbraio 2019.

Damien Duff — L'irlandese, attuale allenatore dello Shelbourne United (Premier Division irlandese) ha giocato al Chelsea dal 2003 al 2006 (19 reti in 125 presenze), vincendo due Premier League sotto la guida di Josè Mourinho, distinguendosi per velocità e dribbling. Si trasferì poi al Fulham (22 reti in 172 presenze, 2009-2014), dove contribuì alla storica corsa alla finale di Europa League 2010, persa 2-1 contro l'Atletico Madrid.

Wayne Bridge — Terzino sinistro al Chelsea (2003-2009), vinse la Premier League nel 2004-2005 e segnò il celebre gol contro l'Arsenal in Champions League che regalò la semifinale ai Blues, interrompendo una serie di 18 partite senza vittorie contro i Gunners. Nella stagione 2005-2006 perse la titolarità, a favore del collega spagnolo Del Horno, così si trasferì in prestito al Fulham dove collezionò 12 presenze che gli valsero la convocazione ai Mondiali di Germania.

Mark Schwarzer — Cinque stagioni al Fulham per il portiere australiano, altro protagonista della finale di Europa League nel 2010. Dal 2013 al 2015 ha indossato la maglia del Chelsea, ricoprendo il ruolo di secondo portiere, ma diventato il primo calciatore a giocare due semifinali europee di fila con due club inglesi diversi.

André Schürrle — Un anno e mezzo al Chelsea, dal 2013 a gennaio 2015. Una Premier League in bacheca e 14 reti a referto in 63 presenze. Prima della parentesi al Fulham (2018-2019), culminata con la retrocessione, una doppia esperienza in Bundesliga con Wolfsburg (2015-2016) e Borussia Dortmund (2016-2018).

Ruben Loftus-Cheek — L'attuale centrocampista del Milan è un prodotto dell'academy del Chelsea, dieci anni nelle giovanili del Blues dal 2004 al 2014 (dall'età di 8 anni) prima dell'esordio in prima squadra. A Stamford Bridge arrivano diverse soddisfazioni per il classe 1996 che vince due Premier League (2014-2015; 2016-2017), 1 EFL Cup (2014-2015), 1 Europa League (2019-2020), 1 Supercoppa Europea (2021). Sfortunata l'esperienza annuale col Fulham (2020-2021) in cui i Cottagers retrocedono in Championship (Serie B inglese).

Armando Broja — Uno dei doppi ex più recenti del West London Derby tra Fulham e Chelsea è Armando Broja, attaccante di proprietà dei Blues, in prestito all'Everton. Nelle giovanili del Chelsea dal 2009 al 2020, anno in cui esordisce in Premier League. Diversi prestiti (Vitesse e Southampton), prima del ritorno a Londra dove rimane a Stamford Bridge per due stagioni (2022-2024), ma scende in campo col contagocce per via della rottura del crociato del ginocchio destro. Col Fulham ha collezionato 8 presenze nella precedente stagione, conclusa al 13° posto.