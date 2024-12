Chelsea e Fulham si sfideranno a Stamford Bridge nel West London derby nel tradizionale turno del Boxing Day: ecco analisi e pronostico del match tra Blues e Cottagers

Sergio Pace Redattore 24 dicembre 2024 (modifica il 24 dicembre 2024 | 14:18)

La Premier League torna con il suo tradizionale appuntamento del Boxing Day. La diciottesima giornata del campionato inglese proporrà un interessante West London derby tra Chelsea e Fulham. A Stamford Bridge si affrontano due squadre in buona salute. I Blues di Enzo Maresca, secondi con 35 punti, distano quattro punti dalla capolista Liverpool (i Reds, ricordiamo, devono recuperare il derby del Merseyside contro l'Everton). I Cottagers di Marco Silva hanno avuto un inizio promettente di stagione e adesso conducono al nono posto con 25 punti.

Qui Chelsea — La rifondazione in casa Chelsea è iniziata. E anche bene, visto il rendimento della squadra in questa prima parte di stagione. Maresca, reduce dalla promozione in Premier League alla guida del Leicester City, è stato scelto per ridare un'identità di gioco ad un gruppo giovane e pieno di talento. E i numeri in campo gli stanno dando ragione.

Il Chelsea in diciassette giornate di campionato ha incamerato 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con 37 reti fatti - secondo miglior attacco del torneo alla pari del Liverpool - e 19 gol al passivo (seconda miglior difesa con quella del Nottingham Forest). Prima dell'ultimo pareggio a reti bianche con l'Everton a Goodison Park, i Blues avevano inanellato una serie positiva di cinque vittorie di fila in Premier, otto contando anche la Conference League.

A parte i pareggi per 1-1 con il Crystal Palace dell'1 settembre e con l'Arsenal lo scorso 10 novembre, Cole Palmer e compagni hanno conquistato tutti i derby londinesi sin qui disputati in campionato. Vittorie contro West Ham (0-3), Tottenham (3-4) e Brentford (2-1). Attuale capocannoniere del Chelsea è l'ex Manchester City, Cole Palmer, autore di 11 reti e 6 assist (l'anno scorso chiuse con 22 centri e 11 passaggi vincenti). Segue con 9 gol l'ex Villarreal Nicolas Jackson, 5 gol per Noni Madueke. Maresca per il derby contro il Fulham ritroverà Marc Cucurella, che rientrerà dalla squalifica. Ancora out gli infortunati Wesley Fofana (infortunio alla coscia), Reece James (infortunio alla coscia) e Benoit Badiashile (problema fisico). Sospeso, invece, Mychajlo Mudryk per essere risultato positivo ad un controllo antidoping.

Qui Fulham — Il Fulham, che ha chiuso al tredicesimo posto lo scorso campionato, è ripartito con maggiori consapevolezze in questo nuovo inizio di stagione. I Cottagers stazionano attualmente al nono posto con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte (24 gol fatti, 22 reti al passivo). Il quinto posto, occupato dal sorprendente Bournemouth, dista solo tre punti, il Nottingham Forest quarto è avanti di sei punti.

Sin qui il Fulham, assieme a Brighton & Hove Albion, Everton e Crystal Palace, ha raccolto il maggior numero di pareggi nel torneo (7). Raul Jimenez e compagni non perdono dal 23 novembre scorso (Fulham-Wolverhampton 1-4) e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto una vittoria e 4 pareggi, di cui tre di fila.

Nell'ultimo match il Fulham non è riuscito a scalfire il muro difensivo del fanalino di coda Southampton (0-0), ma prima i Cottagers avevano fermato sul 2-2 l'inarrestabile Liverpool di Arne Slot ad Anfield. L'ex Arsenal Alex Iwobi e l'attaccante messicano, Raul Jimenez, sono i migliori marcatori della squadra con 5 reti a testa. Antonee Robinson troneggia, invece, nella classifica relativa ai passaggi vincenti (6 gli assist confezionati dall'ex Bolton Wanderers e Wigan Athletic).

Nel West London derby contro il Chelsea Marco Silva potrà tornare a fare affidamento su Andreas Pereira, di rientro dalla squalifica. Indisponibili Harrison Reed (infortunio al ginocchio), Reiss Nelson (infortunio al tendine del ginocchio) e Kenny Tete (infortunio al ginocchio, rientrerà a metà febbraio).

Chelsea-Fulham, analisi e pronostico — Negli ultimi 20 precedenti il Chelsea ha quasi sempre fatto la voce grossa. I Blues hanno battuto i Cottagers in 13 occasioni, mentre il Fulham si è imposto solamente il 12 gennaio 2023 (Fulham-Chelsea 2-1, reti di Willian e Carlos Vinicius, momentaneo pareggio a firma dell'ex Napoli Kalidou Koulibaly). Sei, invece, i pareggi tra le due squadre.

Nonostante il recente 0-0 con l'Everton, il Chelsea ha sempre dato spettacolo in campo in stagione a suon di gol. Di contro, il Fulham ha dato la sensazione di aver registrato qualcosina in fase difensiva. Una maggiore concentrazione in fase di non possesso ha permesso ai Cottagers di inanellare una serie di imbattibilità di 5 partite.

Dando uno sguardo alle quote dei vari bookmaker, il pronostico del match è sbilanciato nettamente dalla parte del Chelsea a 1.43. L'eventuale blitz del Fulham è in lavagna a 6.50, con il segno X che si gioca a 4.80. Quasi identica all'1 a quota dell'Over 2,5 (1.40), mentre l'Under è proposto a 2.73. Entrambe le squadre a segno a 1.51, NoGoal a 2.39.

Interessante la combo 1x+Goal a 1.90, come risultato esatto piace il 2-1 in favore del Chelsea a 8.75. In tema di marcatori propendiamo per Cole Palmer per i Blues2.10. In casa Fulham il rientrante Andreas Pereira, che ha timbrato il cartellino contro il Liverpool ad Anfield lo scorso 14 dicembre, potrebbe ritrovare la via del gol (quota 6.50).