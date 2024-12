Chelsea-Fulham, la storia di una rivalità e di una lotta di classe nell’Ovest di Londra

In totale, in questo che è uno dei derby dell'ovest di Londra le sfide sono 80, ad oggi, disputate. 71 sono quelle giocate in Premier League, 6 in FA Cup, il trofeo nazionale per eccellenza e tre in Coppa di Lega. Il bilancio è impietoso. Il Fulham ha vinto soltanto nove partite nella sua storia contro il Chelsea, mentre i Blues si attestano a 46 successi con 25 volte in cui il match si è concluso col risultato di parità. Secondo i dati raccolti da FBREF, il miglior marcatore della storia della sfida fra Chelsea e Fulham è Frank Lampard, con ben otto reti segnate contro i cugini dell'Ovest di Londra. L'ex centrocampista e bandiera dei Blues è anche il calciatore con più minuti giocati in questo derby e col maggior numero di presenze raccolte, ben 20. Come non menzionare poi uno che questa stracittadina l'ha vissuta da entrambe le parti, ovvero Damien Duff.L'esterno irlandese ha infatti vestito sia la maglia del Chelsea che quella del Fulham.