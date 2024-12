Chelsea, Maresca: “In questo momento abbiamo l’attacco più forte della Premier League”

Maresca, allenatore del Chelsea, ha presentato il Boxing Day che vedrà i Blues affrontare il Fulham nel Derby del West London a Stamford Bridge.

Gennaro Dimonte 25 dicembre - 12:38

Vigilia di Boxing Day in casa Chelsea con il Derby del West London contro il Fulham. Match sempre carico di agonismo e spettacolo quello tra due squadre con due obiettivi diversi e divise da dieci punti in classifica dopo diciassette giornate di Premier League. L'obiettivo dei Blues è quello di tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro l'Everton e mettere sotto pressione l'indiscussa capolista Liverpool. L'allenatore Enzo Maresca ha spiegato tutte le insidie di questa sfida particolare in conferenza stampa.

Chelsea, le parole di Maresca — Enzo Maresca ha presentato il match che vedrà il Chelsea affrontare il Fulham nel Derby londinese del West: "Giocheremo contro una squadra fantastica che si conosce alla perfezione e proviene da un'annata di successo in Championship. Hanno un'identità chiara e sanno cosa stanno facendo, sono bravi in entrambe le fasi. Potrebbero avere qualche problema di infortunio da gestire ma hanno molte opzioni per cambiare le partite. A volte giocano con una linea di quattro o cinque dietro. Prepareremo diverse opzioni per mettere i bastoni fra le ruote ai nostri avversari. Sappiamo che sarà una partita dura, ma cerco solo di concentrarmi su come possiamo batterli e su come possiamo essere bravi sia con la palla che senza. Il risultato non è qualcosa che possiamo sempre prevedere, ma possiamo controllare il modo in cui vogliamo giocare".

Sulla stagione disputata sinora: "Abbiamo detto più volte che siamo al di sopra delle nostre aspettative in termini di gioco e di punti. L'obiettivo principale è vedere come possiamo migliorare i giocatori e la squadra dopo ogni partita. Colpiamo tanti pali e traverse perchè la mole di gioco che produciamo è alta, non deve spaventarci. In questo momento abbiamo il miglior attacco della Premier League. Speriamo che in futuro potremo essere un po' più fortunati e cogliere le occasioni. Enzo Fernandez? Siamo molto contenti del suo rendimento, contro l'Everton ha giocato in posizioni diverse e ha dimostrato leadership".