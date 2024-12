Fulham, Silva: “L’impatto di Maresca al Chelsea è stato importante ma ce la giocheremo”

Silva, allenatore del Fulham, ha spiegato come si deve affrontare il West London Derby contro il Chelsea e ha elogiato il suo collega Enzo Maresca.

Gennaro Dimonte 25 dicembre - 12:59

Un Fulham reduce da tre pareggi consecutivi si prepara al grande Derby contro il Chelsea nel giorno del Boxing Day. Le due squadre divise dai colori nel West London si affronteranno in un match senza esclusione di colpi a Stamford Bridge. I Cottagers sono momentaneamente sono al nono posto in Premier League a soli tre punti dalla zona Europa League. Una metà stagione molto positiva quella dei ragazzi allenati da Marco Silva. L'ex difensore portoghese ha caricato l'ambiente in vista di questa partita molto importante per i tifosi londinesi sulla sponda Ovest del fiume Tamigi.

Fulham, le parole di Silva — Marco Silva ha presentato in conferenza stampa il derby londinese tra il suo Fulham e il Chelsea in trasferta: "Giocheremo contro una squadra molto forte e ben allenata, l'impatto di Maresca è stato importante. E' un club che ha speso tanto in estate, di certo la qualità nella loro rosa non manca. Giocare dopo Natale ti toglie un po' di concentrazione, non sarà facile riattaccare la spina sul campo ma tutti dobbiamo adattarci a questa situazione. Accoglieremo con gioia questa sfida".

Su indisponibili e giocatori a disposizione: "Non ho messo in campo Josh King contro il Southampton solo perchè era l'ultima in classifica, voglio che sia chiaro questo. Con Andreas Pereira fuori potrei schierarlo anche titolare, vedremo. Sta facendo molto bene, per me non è una sorpresa la sua prestazione. E' un ragazzo davvero concentrato sugli obiettivi di squadra da raggiungere, è pronto. Lukic e Berge? Sasà ha recuperato e giocherà, Sander ha preso un colpo alla caviglia e lo valuterò in rifinitura. Smith-Rowe? Se non sarà contro il Chelsea lo rivedremo contro il Bournemouth".